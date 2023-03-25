Грузовой прицеп задавил насмерть жителя Семея
Грузовик марки КАМАЗ столкнулся с неисправностью транспортного средства, что привело к тому, что грузовой прицеп отсоединился и наехал на пешехода. 20-летний житель города Семей погиб на месте происшествия, пишет Telegram-канал Abai News.
Департамент полиции Абайской области сообщает, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Судебные экспертизы уже назначены, и по их результатам будет принято процессуальное решение.
Иная информация, связанная с досудебным расследованием, не разглашается.
Тройное убийство детей в Актау: появилось предположительное фото подозреваемого.