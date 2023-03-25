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Грузовой прицеп задавил насмерть жителя Семея

Грузовой прицеп задавил насмерть жителя Семея Фото: Zakon.kz
24 марта в 16:30 на улице Усть-Каменогорская в Семее произошло ДТП: 20-летний житель скончался от наезда прицепа, который отсоединился от КАМАЗ-а, сообщает Zakon.kz.

Грузовик марки КАМАЗ столкнулся с неисправностью транспортного средства, что привело к тому, что грузовой прицеп отсоединился и наехал на пешехода. 20-летний житель города Семей погиб на месте происшествия, пишет Telegram-канал Abai News.

Департамент полиции Абайской области сообщает, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Судебные экспертизы уже назначены, и по их результатам будет принято процессуальное решение.

Иная информация, связанная с досудебным расследованием, не разглашается.

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