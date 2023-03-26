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Распри в мире шахмат: Жансая Абдумалик обвинила Бибисару Асаубаеву в лицемерии

шахматистка Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Шахматистка Жансая Абдумалик обвинила коллегу Бибисару Асаубаеву в лицемерии, сообщает Zakon.kz.

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По словам Абдумалик, она старалась не обращать внимания на "неоднократные неэтичные колкости Асаубаевой", но решила все же "дать сдачи".

"Я и мои коллеги (включая саму Асаубаеву) были огорчены и разочарованы (мягко говоря) условиями, созданными организаторами. Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо президенту и руководящему Аппарату ФИДЕ, в котором отразили свое недовольство, и предложили перенести или отменить этап. Письмо подписали практически все участницы Гран-при (включая Асаубаеву). Из-за коллективного недовольства участниц организаторы даже были вынуждены перенести начало турнира на неопределенный срок", – написала Абдумалик в Instagram.

По ее словам, она поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

"Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях. Я всегда с гордостью и честью представляю свою страну! Все еще с теплотой вспоминаю Олимпиаду в Индии, но предложенные условия в Дели действительно неприемлемы. Прошу прощения у своих коллег, что выкладываю переписку, но я вынуждена это сделать, чтобы защитить свое доброе имя", – заявила шахматистка.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик за то, что она покинула важный международный турнир в Дели.

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Елена Беляева
Бибисара Асаубаева Абдумалик Жансая
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