Жансая Абдумалик поймала федерацию шахмат на "обмане"
30 октября 2024 года на странице в Instagram Абдумалик обратила внимание на видеоинтервью с исполнительным директором федерации шахмат Гульмирой Даулетовой, которая заявила, что казахстанские шахматистки еще не выигрывали женский этап Гран-при ФИДЕ.
В описании к своему посту спортсменка уточнила, что на днях в Шымкенте прошло открытие женского этапа этого соревнования.
"Рада, что шахматы в стране развиваются и мы организовываем такие элитные турниры".Жансая Абдумалик
Но, пост, продолжила она, к сожалению, не об этом.
"Наткнулась на видео с открытия турнира, где у исполнительного директора Федерации шахмат Казахстана Гульмиры Даулетовой спрашивают, было ли такое, чтобы кто-то из казахстанских спортсменок выигрывал этап женского Гран-при. На что Гульмира отвечает: "Таких результатов у нас еще не было…." Напоминаю!"Жансая Абдумалик
Стоит отметить, что Абдумалик выиграла этап женского Гран-при в Гибралтаре 1 июня 2021 года и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, кому удалось это сделать.
Позднее после разразившихся негодований последовал ответ от Даулетовой. Она уточнила, что забыла упомянуть об Абдумалик из-за спешки.
На следующий день, 31 октября, Абдумалик разместила еще одно обращение, адресованное уже к своим подписчикам.
"Друзья! Благодарю вас всех за поддержку и теплые слова! Мне очень приятно, что вы помните мои победы. Надеюсь, федерация больше не допустит таких промахов".Жансая Абдумалик
Пользователи Сети поддержали кумира и уточнили, что все помнят.
- Вам так важно, чтобы помнили и говорили о вас? Зачем? Кому надо – тот сам выводы сделает. Держитесь выше.
- Вы – красавица и пусть жизнь будет яркой и красивой.
- Страна знает своих героев.
- Не знают, потому что не делали для этого ничего.
- Как можно было не знать значимое достижение в своей же сфере.
- Жансая, народ помнит и будет помнить и гордиться всегда!
- Как можно так вводить в заблуждение? Жансая, у вас все великие победы впереди, а обо всех прошлых победах мы помним.
Не так давно Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат. Тогда она рассказала, при каких условиях вернется.