Жансая Абдумалик поймала федерацию шахмат на "обмане"

24-летняя казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опровергла заявление федерации шахмат. По словам гроссмейстера, они забыли об ее достижениях, сообщает Zakon.kz.

30 октября 2024 года на странице в Instagram Абдумалик обратила внимание на видеоинтервью с исполнительным директором федерации шахмат Гульмирой Даулетовой, которая заявила, что казахстанские шахматистки еще не выигрывали женский этап Гран-при ФИДЕ.

В описании к своему посту спортсменка уточнила, что на днях в Шымкенте прошло открытие женского этапа этого соревнования.

"Рада, что шахматы в стране развиваются и мы организовываем такие элитные турниры". Жансая Абдумалик

Но, пост, продолжила она, к сожалению, не об этом.

"Наткнулась на видео с открытия турнира, где у исполнительного директора Федерации шахмат Казахстана Гульмиры Даулетовой спрашивают, было ли такое, чтобы кто-то из казахстанских спортсменок выигрывал этап женского Гран-при. На что Гульмира отвечает: "Таких результатов у нас еще не было…." Напоминаю!" Жансая Абдумалик

Стоит отметить, что Абдумалик выиграла этап женского Гран-при в Гибралтаре 1 июня 2021 года и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, кому удалось это сделать.

Позднее после разразившихся негодований последовал ответ от Даулетовой. Она уточнила, что забыла упомянуть об Абдумалик из-за спешки.

На следующий день, 31 октября, Абдумалик разместила еще одно обращение, адресованное уже к своим подписчикам.

"Друзья! Благодарю вас всех за поддержку и теплые слова! Мне очень приятно, что вы помните мои победы. Надеюсь, федерация больше не допустит таких промахов". Жансая Абдумалик

Пользователи Сети поддержали кумира и уточнили, что все помнят.

Вам так важно, чтобы помнили и говорили о вас? Зачем? Кому надо – тот сам выводы сделает. Держитесь выше.

Вы – красавица и пусть жизнь будет яркой и красивой.

Страна знает своих героев.

Не знают, потому что не делали для этого ничего.

Как можно было не знать значимое достижение в своей же сфере.

Жансая, народ помнит и будет помнить и гордиться всегда!

Как можно так вводить в заблуждение? Жансая, у вас все великие победы впереди, а обо всех прошлых победах мы помним.

Не так давно Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат. Тогда она рассказала, при каких условиях вернется.