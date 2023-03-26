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Снято ограничение автодвижения в Карагандинской области

Снято ограничение автодвижения в Карагандинской области Фото: pixabay
В Карагандинской области снято ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Екатеринбург –Алматы" км 1505-1610, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", речь идет об участке от поселка Жумабек до поселка Аксу-Аюлы.

Ранее сообщалось, что четыре дороги закрыты в Казахстане из-за густого тумана. В том числе, в Карагандинской области.

Также в Акмолинской области было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Астана –Коргалжын, участок от Астаны до поселка Коргалжын.

Ранее в РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 26 марта. По прогнозам синоптиков, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.


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Елена Вебер
Казавтожол Карагандинская область
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