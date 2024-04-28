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Футболисты"Жетысу" сенсационно обыграли "Актобе" в матче КПЛ-2024

Футбол Матч КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:21 Фото: Instagram/fcaktobe_official
27 и 28 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, которые преподнесли ряд интересных результатов. В частности, "Жетысу" из Талдыкоргана сумел победить главного фаворита турнира "Актобе" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Кайрата Нурдаулетова не дали себя обыграть на родном поле, забив в ворота голкипера сборной Казахстана и "Актобе" Игоря Шацкого два мяча.

Авторами этих победных голов стали Антон Шрамченко и Асхат Балтабеков. У гостей один раз отличился хорватский легионер Матео Барач.

В свою очередь действующий чемпион Казахстана, "Ордабасы", потерял очки в Семее, где сыграл вничью с "Елимаем" – 1:1. 

 

Первую победу в сезоне одержал кызылординский "Кайсар", который переиграл дома алматинский "Кайрат" – 1:0.


Обладатель Кубка страны, костанайский "Тобол", не смог взять планируемые три очка, сыграв вничью с "Женисом" – 1:1.

  

"Кызылжар" в гостях неожиданно уступил "Атырау" со счетом 0:2.


Единственной командой из списка фаворитов, которая удачно провела шестой тур это "Астана". Столичный клуб на выезде уверенно переиграл "Туран" из Туркестанской области – 2:0.


После прошедших игр турнирная таблица QFL-2024 приняла интересный расклад. "Актобе" несмотря на свое поражение в Талдыкоргане, остался на первой строчке лучших клубов чемпионата. Однако одинаковое количество очко (10) с западноказахстанцами набрали еще две команды – "Астана" и "Жетысу". Они идут на второй и третьей позиции соответственно.

В списке топ-5 сильнейших коллективов страны располагаются "Ордабасы" и "Тобол", у них по девять баллов. Далее следуют "Кызылжар", "Елимай" и "Кайрат" (по восемь очков). 

4 мая пройдут матчи седьмого тура, где центральный поединок состоится в Актобе, где одноименная команда примет "Астану".  

Между тем, 26 апреля президент казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов объявил, что офис КФФ переезжает из Астаны в Актобе. 

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