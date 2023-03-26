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Медики рассказали о состоянии мужчины, на которого сбросили мебель в Актау

Рассказали о состоянии мужчины, на которого сбросили мебель в Актау Фото: akorda.kz
Медики прокомментировали состояние 39-летнего жителя Актау, на которого в январе этого года кто-то выбросил диван из окна многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

В областной больнице рассказали, что мужчина, по-прежнему, находится в больнице, передает Lada.kz.

"Мужчина парализован. Состояние стабильное", - рассказали врачи.

В департаменте полиции региона сообщили, что уголовное дело еще не закрыли. Расследование продолжается.

Как рассказал брат пострадавшего, 11 января днем из окна, предположительно, шестого этажа одного из домов 11 микрорайона на мужчину упал уголок от дивана. Родные предполагают, что виновниками могли стать подростки.

Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.

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Константин Вноровский
Актау
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