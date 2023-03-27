Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после победы над датчанами

26 марта 2023 года войдет в историю казахстанского футбола как один из памятных дней. В этот день сборная Казахстана сумела победить чемпионов Европы 1992 года, команду Дании. Эмоции зашкаливали не только у фанатов, но и у игроков главной команды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Магомеда Адиева сотворили одну из сенсации европейского отборочного турнира. Проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, в итоге фантастическими усилиями, верой и надеждой, сумели победить. Чудо в исполнении сборной Казахстана началось с 70-ой минуты игры с Данией, когда наши футболисты сначала сократили счет, затем сравняли, а потом вырвались вперед.









Надежду казахстанской дружине подарил игрок московского ЦСКА - Бахтиер Зайнутдинов, который реализовал пенальти. После этого дальний удар капитана сборной Асхата Тагыбергена поверг в шок не только датчан, но и всех окружающих. А гол-красавец в конце матча в исполнении Абата Айымбетова оценили футбольные фанаты всего мира.









Новость по теме Асхат Оралов поздравил казахстанских футболистов с волевой победой над сборной Дании

Победа над Данией позволила казахстанской сборной набрать первые очки в отборочном цикле к Евро-2024. И с тремя очками казахстанская дружина на данный час располагается на второй строчке в турнирной таблице подгруппы H.







