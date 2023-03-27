Кто проходит в маслихаты Кызылорды, Актобе и Конаева по одномандатным округам
Фото: пресс-служба МИД РК
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.
Кызылорда:
- Ибайдулла Кутухуджаев, 1957 года рождения, председатель городского филиала партии Amanat, партия Amanat;
- Нурлан Турганбаев, 1979 года рождения, исполнительный директор ТОО "Бастау-s", партия Amanat;
- Бахтияр Сыздыков ,1984 года рождения, советник директора ТОО "Шалкия Доломит оперетинг", НДПП "Ауыл";
- Гибрат Байсеитов, 1989 года рождения, технический директор ТОО "Аралтұз", ДПК "Ак Жол";
- Бейбиткуль Каримова, 1972 года рождения, ректор НАО "КУ имени Коркыт Ата", партия Amanat;
- Муса Абдукаликов, 1963 года рождения, директор ТОО "Астана сервис LTD", партия Amanat;
- Абдигабит Абилезим, 1964 года рождения, директор КГП на ПХВ "Областной фтизиопульмонологический центр", партия Amanat;
- Талгат Макашов, 1974 года рождения, начальник КГКП "Кызылординская областная филармония", партия Amanat;
- Ажибек Мампаев, 1964 года рождения, директор ТОО "Зеленстрой", партия Amanat;
- Бауыржан Төлеген, 1984 года рождения, главный врач КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница", партия Amanat;
- Дильмухамед Абизов, 1978 года рождения, директор ТОО "Dalatex", партия Amanat;
- Жасулан Жарасбаев, 1988 года рождения, директор ТОО "Қызылорда и Көркем", партия Amanat;
- Ибраким Басикараев, 1961 года рождения, директор филиала АО "НК "КТЖ" – "НЖС Кызылорда", партия Amanat;
- Еркін Базарбай, 1988 года рождения, директор ИП "Ақниет", самовыдвиженец;
- Айгуль Мусабаева, 1969 года рождения, директор КГУ "Казахская средняя школа имени Абылай хана №140", партия Amanat;
- Маржан Бисенова, 1981 года рождения, заместитель директора учреждения образования "Кызылординский высший многопрофильный колледж", самовыдвиженец;.
- Раушан Ысқақова, 1969 года рождения, директор КГУ "Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №1", партия Amanat;
- Ерлан Нуртазаев, 1977 года рождения, заместитель директора АО "Народный Банк Казахстана" филиала Кызылординской области, партия Amanat;
- Жанат Садвакасова, 1965 года рождения, директор КГУ "Школа имени Абая со специализированными классами для одаренных детей с обучением на трех языках", партия Amanat;
- Бауыржан Еркебаев, 1984 года рождения, директор ТОО "Bauer Group", партия Amanat;
- Мақсат Жүсіп, 1983 года рождения, директор ТОО "Автобусный парк "Кызылорда", самовыдвиженец;
- Акманат Тулегенова, 1979 года рождения, главный бухгалтер ТОО "АралГаз", ДПК "Ак Жол";
- Мейрамбек Есжанов, 1964 года рождения, директор ИП "Есжанов", партия Amanat.
Актобе:
- Талгат Хамитов, 1973 года рождения, руководитель ОЮЛ "Ассоциация по защите прав предпринимателей";
- Кайырбек Тухтаров Насирович, 1960 года рождения, главный врач ГКП "Городская поликлиника №2";
- Наркозы Картжан, 1995 года рождения, помощник ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова;
- Ануар Тасимов, 1982 года рождения, глава КХ "Байтерек Агро";
- Шынар Ершилик, 1985 года рождения, директор ТОО "SSQ Industries";
- Райса Байлиева, 1975 года рождения, ИП "Орынгалиев С.Н.", тренер-преподаватель;
- Гульмайрам Габдушева, 1979 года рождения, директор актюбинского филиала АО "Bank RBK";
- Алибек Дүйсенов, 1990 года рождения, директор ТОО "КазБизГаз";
- Амантай Үмбетай, 1973 года рождения, руководитель СПК "Шекшек Ата";
- Орман Тузельбаев, 1982 года рождения, директор ТОО "АйВиАй груп";
- Джанибек Есенбеков, 1988 года рождения, директор ТОО "7Group", город Актобе;
- Абай Сактаганов, 1966 года рождения, главный инспектор АО "СНПС-Актобемунайгаз";
- Асель Сарманова, 1980 года рождения, исполнительный секретарь Актюбинского городского филиала партии Amanat;
- Денис Степнов, 1985 года рождения, директор ТОО "Мерген ЛТД";
- Зада Касенова, 1981 года рождения, генеральный директор ТОО "КМИ Сити Актобе";
- Анар Даржанова, 1967 года рождения, временно не работает;
- Ержан Абдулабеков, 1978 года рождения, директор Актюбинского завода ферросплавов (входит в состав АО "ТНК "Казхром");
- Каирбек Таханов, 1980 года рождения, директор ТОО "Қайсар Relations";
- Берик Асанов, 1982 года рождения, руководитель ТОО "AKKAI";
- Жанна Умарова, 1976 года рождения, частный судебный исполнитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области;
- Жандос Жанабай, 1984 года рождения, директор ТОО "Мебельный центр "Кенес и компания";
- Аскар Тлеубергенов, 1976 года рождения, руководитель ТОО "Group Invest";
- Улан Козыбаков, 1988 года рождения, руководитель ИП "Козбаков У.Е. ";
- Айман Сексенова, 1980 года рождения, директор ТОО "ECO Madeniet";
- Сания Муратова, 1970 года рождения, учредитель ИП "Муратова Сания Булкайровна";
- Жаналык Ахаш, 1982 года рождения, журналист республиканского телеканала "КТК";
- Дияс Иликбаев, 1985 года рождения, начальник отдела АФ АО "Казахтелеком";
- Алмас Елеуов, 1982 года рождения, директор ТОО "Dina market";
- Сауромбек Рахиев, 1982 года рождения, генеральный директор гостиницы "IBIS";
- Нуржамал Кулекенова, 1964 года рождения, директор филиала АО "СК "Номад Иншуранс";
- Канат Тапаев, 1978 года рождения, генеральный директор ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат";
- Дидар Назаралин, 1990 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Greenhouse Kazahstan".
Конаев:
- Болат Садыков, 1969 года рождения, пенсионер, самовыдвиженец;
- Алмагуль Камбарова,1977 года рождения, директор городского филиала палаты предпринимателей Алматинской области, самовыдвиженец;
- Айман Ракишева, 1970 года рождения, директор городской многофункциональной больницы, партия Amanat;
- Лязят Салыкова, 1981 года рождения, председатель общественного объединение "Қамқор жүрек", самовыдвиженец;
- Серикбай Нуржанов, 1966 года рождения, директор ТОО "AES Security", самовыдвиженец;
- Рустам Джарлаев, 1978 года рождения, директор ТОО "Газовые сети Капшагайского региона", партия Amanat;
- Кайрат Ахметтаев, 1961 года рождения, врач-эксперт многофункциональной городской больницы, самовыдвиженец;
- Алтынбек Ибраев, 1987 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
- Гульжан Исканова, 1977 года рождения, директор ТОО "LaFERME", самовыдвиженец;
- Ерлан Кашаганов, 1981 года рождения, директор ТОО "Қамқор и К", партия Amanat;
- Александр Волженин, 1967 года рождения, директор по производству ТОО "СД и Ко", партия Amanat;
- Имангали Игисенов, 1961 года рождения, учитель СШ №6 им. Қ.Жалайыра, самовыдвиженец.
19 марта 2023 года в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.
27 марта председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам.
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