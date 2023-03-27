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Кто проходит в маслихаты Кызылорды, Актобе и Конаева по одномандатным округам

Кто проходит в маслихаты Кызылорды, Актобе и Конаева по одномандатным округам Фото: пресс-служба МИД РК
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Кызылорда:

  • Ибайдулла Кутухуджаев, 1957 года рождения, председатель городского филиала партии Amanat, партия Amanat;
  • Нурлан Турганбаев, 1979 года рождения, исполнительный директор ТОО "Бастау-s", партия Amanat;
  • Бахтияр Сыздыков ,1984 года рождения, советник директора ТОО "Шалкия Доломит оперетинг", НДПП "Ауыл";
  • Гибрат Байсеитов, 1989 года рождения, технический директор ТОО "Аралтұз", ДПК "Ак Жол";
  • Бейбиткуль Каримова, 1972 года рождения, ректор НАО "КУ имени Коркыт Ата", партия Amanat;
  • Муса Абдукаликов, 1963 года рождения, директор ТОО "Астана сервис LTD", партия Amanat;
  • Абдигабит Абилезим, 1964 года рождения, директор КГП на ПХВ "Областной фтизиопульмонологический центр", партия Amanat;
  • Талгат Макашов, 1974 года рождения, начальник КГКП "Кызылординская областная филармония", партия Amanat;
  • Ажибек Мампаев, 1964 года рождения, директор ТОО "Зеленстрой", партия Amanat;
  • Бауыржан Төлеген, 1984 года рождения, главный врач КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница", партия Amanat;
  • Дильмухамед Абизов, 1978 года рождения, директор ТОО "Dalatex", партия Amanat;
  • Жасулан Жарасбаев, 1988 года рождения, директор ТОО "Қызылорда и Көркем", партия Amanat;
  • Ибраким Басикараев, 1961 года рождения, директор филиала АО "НК "КТЖ" – "НЖС Кызылорда", партия Amanat;
  • Еркін Базарбай, 1988 года рождения, директор ИП "Ақниет", самовыдвиженец;
  • Айгуль Мусабаева, 1969 года рождения, директор КГУ "Казахская средняя школа имени Абылай хана №140", партия Amanat;
  • Маржан Бисенова, 1981 года рождения, заместитель директора учреждения образования "Кызылординский высший многопрофильный колледж", самовыдвиженец;.
  • Раушан Ысқақова, 1969 года рождения, директор КГУ "Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №1", партия Amanat;
  • Ерлан Нуртазаев, 1977 года рождения, заместитель директора АО "Народный Банк Казахстана" филиала Кызылординской области, партия Amanat;
  • Жанат Садвакасова, 1965 года рождения, директор КГУ "Школа имени Абая со специализированными классами для одаренных детей с обучением на трех языках", партия Amanat;
  • Бауыржан Еркебаев, 1984 года рождения, директор ТОО "Bauer Group", партия Amanat;
  • Мақсат Жүсіп, 1983 года рождения, директор ТОО "Автобусный парк "Кызылорда", самовыдвиженец;
  • Акманат Тулегенова, 1979 года рождения, главный бухгалтер ТОО "АралГаз", ДПК "Ак Жол";
  • Мейрамбек Есжанов, 1964 года рождения, директор ИП "Есжанов", партия Amanat.

Актобе:

  • Талгат Хамитов, 1973 года рождения, руководитель ОЮЛ "Ассоциация по защите прав предпринимателей";
  • Кайырбек Тухтаров Насирович, 1960 года рождения, главный врач ГКП "Городская поликлиника №2";
  • Наркозы Картжан, 1995 года рождения, помощник ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова;
  • Ануар Тасимов, 1982 года рождения, глава КХ "Байтерек Агро";
  • Шынар Ершилик, 1985 года рождения, директор ТОО "SSQ Industries";
  • Райса Байлиева, 1975 года рождения, ИП "Орынгалиев С.Н.", тренер-преподаватель;
  • Гульмайрам Габдушева, 1979 года рождения, директор актюбинского филиала АО "Bank RBK";
  • Алибек Дүйсенов, 1990 года рождения, директор ТОО "КазБизГаз";
  • Амантай Үмбетай, 1973 года рождения, руководитель СПК "Шекшек Ата";
  • Орман Тузельбаев, 1982 года рождения, директор ТОО "АйВиАй груп";
  • Джанибек Есенбеков, 1988 года рождения, директор ТОО "7Group", город Актобе;
  • Абай Сактаганов, 1966 года рождения, главный инспектор АО "СНПС-Актобемунайгаз";
  • Асель Сарманова, 1980 года рождения, исполнительный секретарь Актюбинского городского филиала партии Amanat;
  • Денис Степнов, 1985 года рождения, директор ТОО "Мерген ЛТД";
  • Зада Касенова, 1981 года рождения, генеральный директор ТОО "КМИ Сити Актобе";
  • Анар Даржанова, 1967 года рождения, временно не работает;
  • Ержан Абдулабеков, 1978 года рождения, директор Актюбинского завода ферросплавов (входит в состав АО "ТНК "Казхром");
  • Каирбек Таханов, 1980 года рождения, директор ТОО "Қайсар Relations";
  • Берик Асанов, 1982 года рождения, руководитель ТОО "AKKAI";
  • Жанна Умарова, 1976 года рождения, частный судебный исполнитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области;
  • Жандос Жанабай, 1984 года рождения, директор ТОО "Мебельный центр "Кенес и компания";
  • Аскар Тлеубергенов, 1976 года рождения, руководитель ТОО "Group Invest";
  • Улан Козыбаков, 1988 года рождения, руководитель ИП "Козбаков У.Е. ";
  • Айман Сексенова, 1980 года рождения, директор ТОО "ECO Madeniet";
  • Сания Муратова, 1970 года рождения, учредитель ИП "Муратова Сания Булкайровна";
  • Жаналык Ахаш, 1982 года рождения, журналист республиканского телеканала "КТК";
  • Дияс Иликбаев, 1985 года рождения, начальник отдела АФ АО "Казахтелеком";
  • Алмас Елеуов, 1982 года рождения, директор ТОО "Dina market";
  • Сауромбек Рахиев, 1982 года рождения, генеральный директор гостиницы "IBIS";
  • Нуржамал Кулекенова, 1964 года рождения, директор филиала АО "СК "Номад Иншуранс";
  • Канат Тапаев, 1978 года рождения, генеральный директор ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат";
  • Дидар Назаралин, 1990 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Greenhouse Kazahstan".

Конаев:

  • Болат Садыков, 1969 года рождения, пенсионер, самовыдвиженец;
  • Алмагуль Камбарова,1977 года рождения, директор городского филиала палаты предпринимателей Алматинской области, самовыдвиженец;
  • Айман Ракишева, 1970 года рождения, директор городской многофункциональной больницы, партия Amanat;
  • Лязят Салыкова, 1981 года рождения, председатель общественного объединение "Қамқор жүрек", самовыдвиженец;
  • Серикбай Нуржанов, 1966 года рождения, директор ТОО "AES Security", самовыдвиженец;
  • Рустам Джарлаев, 1978 года рождения, директор ТОО "Газовые сети Капшагайского региона", партия Amanat;
  • Кайрат Ахметтаев, 1961 года рождения, врач-эксперт многофункциональной городской больницы, самовыдвиженец;
  • Алтынбек Ибраев, 1987 года рождения, предприниматель, партия Amanat;
  • Гульжан Исканова, 1977 года рождения, директор ТОО "LaFERME", самовыдвиженец;
  • Ерлан Кашаганов, 1981 года рождения, директор ТОО "Қамқор и К", партия Amanat;
  • Александр Волженин, 1967 года рождения, директор по производству ТОО "СД и Ко", партия Amanat;
  • Имангали Игисенов, 1961 года рождения, учитель СШ №6 им. Қ.Жалайыра, самовыдвиженец.

19 марта 2023 года в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

27 марта председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам.

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