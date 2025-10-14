#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

Полиция Алматы будет присутствовать в барах и клубах онлайн

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полиция Алматы запустила пилотный проект видеоаналитики в увеселительных заведениях, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 14 октября рассказали, что современные интеллектуальные системы установлены в 12 увеселительных заведениях, где раньше чаще всего фиксировали преступления и правонарушения. Камеры оснащены функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации: драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие нарушения общественного порядка, включая курение в неположенных местах.

По словам начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова, результаты внедрения этой технологии уже ощутимы.

"С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. При этом алгоритмы позволили выявить и принять меры по лицам, находившимся в розыске: как по уголовным делам, так и по фактам без вести пропавших", – рассказал он.

Видеосистема интегрирована с городским Центром оперативного управления и позволяет полиции моментально реагировать на угрозы, обеспечивая неотвратимость ответственности за противоправные действия.

Проект пилотный, но в будущем будет распространен на все увеселительные заведения и другие места массового скопления людей: парки, рынки, торговые центры, зрелищные, спортивные площадки и так далее.

В Алматы в ночь на 12 октября у кафе "Шашлыкоф" группа мужчин жестоко избила 18-летнего парня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полиция Алматы нагрянула в ночные клубы, бары и кафе
10:16, 03 марта 2025
Полиция Алматы нагрянула в ночные клубы, бары и кафе
Полиция Алматы провела ночной рейд по увеселительным заведениям
12:46, 21 января 2023
Полиция Алматы провела ночной рейд по увеселительным заведениям
Полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения
18:38, 22 июля 2025
Полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: