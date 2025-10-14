Полиция Алматы будет присутствовать в барах и клубах онлайн

Полиция Алматы запустила пилотный проект видеоаналитики в увеселительных заведениях, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 14 октября рассказали, что современные интеллектуальные системы установлены в 12 увеселительных заведениях, где раньше чаще всего фиксировали преступления и правонарушения. Камеры оснащены функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации: драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие нарушения общественного порядка, включая курение в неположенных местах.

По словам начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова, результаты внедрения этой технологии уже ощутимы.

"С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. При этом алгоритмы позволили выявить и принять меры по лицам, находившимся в розыске: как по уголовным делам, так и по фактам без вести пропавших", – рассказал он.

Видеосистема интегрирована с городским Центром оперативного управления и позволяет полиции моментально реагировать на угрозы, обеспечивая неотвратимость ответственности за противоправные действия.

Проект пилотный, но в будущем будет распространен на все увеселительные заведения и другие места массового скопления людей: парки, рынки, торговые центры, зрелищные, спортивные площадки и так далее.

В Алматы в ночь на 12 октября у кафе "Шашлыкоф" группа мужчин жестоко избила 18-летнего парня.