Убийство ребенка в Темиртау: подозреваемого арестовали на два месяца

Фото: pexels

На прошлой неделе в Темиртау в одной из квартир обнаружили тело двухлетнего малыша. Подозреваемый - сожитель матери ребенка - был задержан полицейскими на следующий день. А уже сегодня, 27 марта, корреспонденту Zakon.kz стало известно, что 24-летнего мужчину арестовали на два месяца.

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