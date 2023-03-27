Убийство ребенка в Темиртау: подозреваемого арестовали на два месяца
Фото: pexels
На прошлой неделе в Темиртау в одной из квартир обнаружили тело двухлетнего малыша. Подозреваемый - сожитель матери ребенка - был задержан полицейскими на следующий день. А уже сегодня, 27 марта, корреспонденту Zakon.kz стало известно, что 24-летнего мужчину арестовали на два месяца.
Об этом рассказали в пресс-службе Темиртауского городского суда:
"26 марта 2023 года Темиртауский городской суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на два месяца".
Тело двухлетнего малыша обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка, который на следующий день, 24 марта, был задержан и дал признательные показания.
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