Появились новые подробности тройного убийства детей в Актау
Как пишет lada.kz, по словам журналиста, из неофициальных источников ей стало известно, что дети - две дочери и сын - вместе с мамой проживали в Атырау, а отец забрал их на каникулы.
"Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии".Гульмира Абишева
Она считает, что дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем.
"Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе".Гульмира Абишева
По словам журналиста, психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.
"Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах".Гульмира Абишева
Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.
По словам соседей, они не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.
О том, что тела несовершеннолетних - 2011, 2014 и 2016 годов рождения - с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона Актау, стало известно 24 марта 2023 года. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца. Было начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 ("Убийство") УК РК.