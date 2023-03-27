Появились новые подробности тройного убийства детей в Актау

В конце прошлой недели казахстанцев шокировала новость о том, что в Актау по подозрению в убийстве троих своих несовершеннолетних детей задержан их отец. Журналист Гульмира Абишева рассказала новые подробности страшной трагедии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, по словам журналиста, из неофициальных источников ей стало известно, что дети - две дочери и сын - вместе с мамой проживали в Атырау, а отец забрал их на каникулы.

"Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии". Гульмира Абишева

Она считает, что дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем.

"Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе". Гульмира Абишева

По словам журналиста, психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.

"Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах". Гульмира Абишева

Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.

По словам соседей, они не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.

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О том, что тела несовершеннолетних - 2011, 2014 и 2016 годов рождения - с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона Актау, стало известно 24 марта 2023 года. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца. Было начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 ("Убийство") УК РК.