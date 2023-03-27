Санврачи назвали причину массового отравления школьников в Шымкенте

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента установили, что причиной отравления участников Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам стали бактерии группы кишечных палочек (БГКП), сообщает Zakon.kz.

По словам медиков, сразу после госпитализации 12 больных школьников 22 марта в 7:00 было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование, передает пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.

Всего приехали 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:

282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернат "Білім инновация" для мальчиков №1, расположенной по улице Ж. Адырбекова, 135;

246 школьников и 24 руководителя команд в лицее-интернате №1 для одаренных детей", расположенном по ул. Г. Орманова №13а;

256 школьников и 28 руководителей команд в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, расположенном по улице Дулати, 200Б.

Всего с 22 по 23 марта в городскую инфекционную больницу было госпитализировано 15 детей с предварительным диагнозом "ОКИ, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидратация 2 степени".

Жалобы больных при поступлении в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость.

Все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, расположенном по улице Дулати, 200Б. Для проживающих в общежитии №5 питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ им. М. Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, №8, и доставлялась на автотранспорте в общежитие №5.

"В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе". Пресс-служба ДСЭК города Шымкента

25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы с окончательным диагнозом "другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".



Все бактериологические анализы оказались отрицательными.





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Также 23 марта в ту же больницу был госпитализирован участник олимпиады из общежития №5 с диагнозом "Ветряная оспа". На сегодняшний день он продолжает получать лечение.

На основании вышеизложенного в ходе проведения расследования приняты следующие меры:

по согласованию с Департаментом было принято решение о передаче обеспечения питания с 23.03.2023 года участников олимпиады, проживающих в общежитии №5, в столовую городской школы-гимназии №1;

в соответствии с данными рекомендациями была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, на которую планировалось собрать всех участников, победителей наградили в местах проживания;

пересмотрен формат проведения Республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте, теперь олимпиада пройдет в регионах.

За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.

"Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в городе Шымкенте с 20 по 25.03.2023 года не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля и уведомление о ее проведении также не поступало". Пресс-служба ДСЭК города Шымкента

В соответствии со сложившейся ситуацией и в связи с тем, что регистрация КВИ продолжается (пандемия не отменена), отмечается рост заболеваемости корью в соседних странах, в городе Шымкенте зарегистрировано два случая кори. С целью профилактики и недопущения их распространения Департамент впредь рекомендует организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Республики Казахстан.

15 человек отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.

