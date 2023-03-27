Санврачи назвали причину массового отравления школьников в Шымкенте
По словам медиков, сразу после госпитализации 12 больных школьников 22 марта в 7:00 было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование, передает пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.
Всего приехали 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:
- 282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернат "Білім инновация" для мальчиков №1, расположенной по улице Ж. Адырбекова, 135;
- 246 школьников и 24 руководителя команд в лицее-интернате №1 для одаренных детей", расположенном по ул. Г. Орманова №13а;
- 256 школьников и 28 руководителей команд в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, расположенном по улице Дулати, 200Б.
Всего с 22 по 23 марта в городскую инфекционную больницу было госпитализировано 15 детей с предварительным диагнозом "ОКИ, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидратация 2 степени".
Жалобы больных при поступлении в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость.
Все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, расположенном по улице Дулати, 200Б. Для проживающих в общежитии №5 питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ им. М. Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, №8, и доставлялась на автотранспорте в общежитие №5.
"В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе". Пресс-служба ДСЭК города Шымкента
25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы с окончательным диагнозом "другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".
Все бактериологические анализы оказались отрицательными.
Также 23 марта в ту же больницу был госпитализирован участник олимпиады из общежития №5 с диагнозом "Ветряная оспа". На сегодняшний день он продолжает получать лечение.
На основании вышеизложенного в ходе проведения расследования приняты следующие меры:
- по согласованию с Департаментом было принято решение о передаче обеспечения питания с 23.03.2023 года участников олимпиады, проживающих в общежитии №5, в столовую городской школы-гимназии №1;
- в соответствии с данными рекомендациями была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, на которую планировалось собрать всех участников, победителей наградили в местах проживания;
- пересмотрен формат проведения Республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте, теперь олимпиада пройдет в регионах.
За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.
"Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в городе Шымкенте с 20 по 25.03.2023 года не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля и уведомление о ее проведении также не поступало". Пресс-служба ДСЭК города Шымкента
В соответствии со сложившейся ситуацией и в связи с тем, что регистрация КВИ продолжается (пандемия не отменена), отмечается рост заболеваемости корью в соседних странах, в городе Шымкенте зарегистрировано два случая кори. С целью профилактики и недопущения их распространения Департамент впредь рекомендует организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Республики Казахстан.
15 человек отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.