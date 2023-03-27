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12 эвакуированных сельчан находятся во временном убежище Актюбинской области

12 эвакуированных сельчан находятся во временном убежище Актюбинской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Жители Кобды, подтопленного паводками села, все еще не могут вернуться домой и остаются в эвакуационных пунктах и у родных, сообщает Zakon.kz.

Ранее эвакуированные 12 сельчан продолжают находиться в пунктах временного содержания, еще 79 человек поселились у родственников. В свои дома смогли вернуться 365 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Работы по противодействию подтоплению паводками продолжаются. 26 марта в район отправлены дополнительные силы.

"26 марта в поселок Кобда дополнительно направлены силы и средства в количестве 32 человек, 12 единиц техники Департамента по ЧС, в том числе водооткачивающие средства". ДЧС Актюбинской области

Спасатели продолжают откачивать воду и укладывать мешкотары. Ситуация, по сообщению Департамента по ЧС, находится на постоянном контроле.

24 марта в селе Каратал Уилского района был объявлен режим ЧС природного характера. В населенном пункте подтопило 11 домов после того, как река Уил вышла из берегов.

В начале марта в Актюбинской области из-за паводков эвакуировали жителей села. Для пострадавших сельчан построят 24 новых дома.

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