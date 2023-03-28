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Шахматистка Бибисара Асаубаева с победы начала турнир Гран-при в Индии

Шахматистка Бибисара Асаубаева с победы начала турнир Гран-При в Индии Фото: Instagram/bibisarachess
Двукратная чемпионка по шахматам казахстанка Бибисара Асаубаева успешно стартовала на престижных соревнованиях Гран-при в Нью-Дели, сообщает Zakon.kz.

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В первом туре данных состязаний казахстанская шахматистка переиграла местную спортсменку Рамешбабу Вайшали и, набрав одно очко, вошла в список лидеров Гран-при.

Стоит отметить, что эти соревнования начались с опозданием на один день от запланированного графика из-за неразберихи и допущенных ошибок со стороны организаторов. В связи с этим от участия в турнире отказались две участницы: Жансая Абдумалик (Казахстан) и Элизабет Петц (Германия).

Вместо запланированных 12 шахматисток к данному часу в турнире в Нью-Дели участвуют 10 девушек. Организаторы мероприятия в срочном порядке изменили расписание 3-го этапа Гран-при. Бибисара Асаубаева вступила в борьбу со второго тура, победив хозяйку соревнований. 28 марта казахстанка сыграет с грузинкой Нино Батсиашвили.

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Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева Индия
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