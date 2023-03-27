"Возможно, я погорячилась": Бибисара Асаубаева о конфликте на турнире в Дели

Шахматистка Бибисара Асаубаева призналась, что погорячилась, высказываясь о конфликте с Жансаей Абдумалик. Чемпионка попросила прощения у всех, "кого могла задеть", сообщает Zakon.kz.

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Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева после того, как раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик, которая покинула турнир в Нью-Дели, призналась, что эмоции взяли верх. Об этом шахматистка написала в своем Instagram.

"Возможно, я вчера погорячилась (за что, кстати, уже получила свою порцию хейта). Безусловно, эмоции, идущие впереди холодного рассудка, тоже могут иметь разрушительные последствия. И пусть это будет уроком всем". Бибисара Асаубаева

Шахматистка призналась, что не хочет повторения ситуации в Нью-Дели и желает только играть в шахматы и ставить рекорды.

"Однако сейчас мне хочется только одного: чтобы тех вещей, что творятся в Нью-Дели, больше никогда нигде не было. Ни халатной организации, ни недосыпа, ни слез, ни скандалов, ни сковывающей неопределенности, ни бесконечных обещаний, дающих ложные надежды". Бибисара Асаубаева

В конце поста шахматистка попросила прощения у всех, кого могла задеть.

"Прошу прощения у тех, кого могла оскорбить. Такой цели не было. И пусть воздастся достойнейшему", — написала она.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева осудила другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик за то, что она покинула важный международный турнир в Дели.

Абдумалик обвинила коллегу в лицемерии.

Затем глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович официально извинился перед участницами 3-го этапа Гран-при Индии за ошибки организаторов турнира.

Затем о скандальной ситуации высказалась немецкий гроссмейстер Элизабет Петц.

Позже ситуацию прокомментировали в Казахстанской федерации шахмат.