В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик

Немецкий гроссмейстер Элизабет Петц высказалась о скандальной ситуации с казахстанскими шахматистками Жансаей Абдумалик и Бибисарой Асаубаевой на Гран-при в Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

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По словам немецкой спортсменки, Абдумалик покинула турнир после первого дня из-за серьезных проблем в аэропорту и последующих неприятностей в гостинице.

"Главной сутью проблемной ситуации была недостаточная организация со стороны официальных лиц ФИДЕ. Она уехала не потому, что решила испортить турнир, как утверждает ее соотечественница Бибисара Асаубаева. Когда Бибисара узнала о своем выходе и о потенциально новом сопернике из Индии, она первой не согласилась и даже хотела покинуть турнир раньше всех. Пять игроков, в том числе она сама, подписали письмо, убеждая ФИДЕ отложить мероприятие, так как эмоции взяли верх, и многие игроки столкнулись с серьезными эмоциональными "вспышками", – написала Петц в Instagram.

Также она отметила, что ночью Бибисара передумала и сообщила об этом ФИДЕ.

"Кроме того, она оскорбила Жансаю во время официального zoom-звонка с представителями ФИДЕ. Так что заявление о том, что она никогда не подписывала письмо и не собиралась покидать турнир, является ложью со стороны Бибисары Асаубаевой. И я полагаю, что это сделано для того, чтобы навредить репутации ее соотечественницы, ни больше, ни меньше. Поскольку пост Бибисары в Instagram был широко распространен, я могу подтвердить, что четыре других игрока никогда не осмелились бы вставить ее имя в публикацию без ее разрешения!" – рассказала спортсменка.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик за то, что она покинула важный международный турнир в Дели.

Абдумалик обвинила коллегу в лицемерии.

Затем глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович официально извинился перед участницами 3-го этапа Гран-при Индии за ошибки организаторов турнира.

