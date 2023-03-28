Бензин АИ-95 в особо крупном размере хотели незаконно экспортировать в Таджикистан
Директор фирмы из Павлодара планировал транспортировать бензин в Таджикистан под видом другой продукции.
Незаконные действия предпринимателя пресекли сотрудники агентства по финансовому мониторингу.
В период досудебного расследования виновный раскаялся и заключил с транспортным прокурором процессуальное соглашение о полном признании вины.
Приговором суда №2 города Павлодар от 10.10.2022г. он осужден к 3 годам лишения свободы.
В доход государства обращены сумма незаконно реализованного бензина в размере 54 млн тенге и предмет контрабанды – бензин марки АИ-95 на сумму 89 млн тенге.
В феврале Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.
На днях Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа, чтобы установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо.