Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бензин АИ-95 в особо крупном размере хотели незаконно экспортировать в Таджикистан

Бензин Фото: pixabay
По закону вывоз нефтепродуктов без документов за пределы Казахстана является уголовным преступлением. Однако, как отметили в Павлодарской транспортной прокуратуре, это не останавливает предпринимателей, желающих незаконно приумножить свой капитал, сообщает Zakon.kz.

Директор фирмы из Павлодара планировал транспортировать бензин в Таджикистан под видом другой продукции. 

Незаконные действия предпринимателя пресекли сотрудники агентства по финансовому мониторингу.

В период досудебного расследования виновный раскаялся и заключил с транспортным прокурором процессуальное соглашение о полном признании вины.

Приговором суда №2 города Павлодар от 10.10.2022г. он осужден к 3 годам лишения свободы.

В доход государства обращены сумма незаконно реализованного бензина в размере 54 млн тенге и предмет контрабанды – бензин марки АИ-95 на сумму 89 млн тенге.

В феврале Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта. 

На днях Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа, чтобы установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо. 

Читайте также

В Алматы в результате аварии с участием мини-крана серьезно пострадал водитель

Ирина Мишура
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления