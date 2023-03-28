Бензин АИ-95 в особо крупном размере хотели незаконно экспортировать в Таджикистан

По закону вывоз нефтепродуктов без документов за пределы Казахстана является уголовным преступлением. Однако, как отметили в Павлодарской транспортной прокуратуре, это не останавливает предпринимателей, желающих незаконно приумножить свой капитал, сообщает Zakon.kz.

Директор фирмы из Павлодара планировал транспортировать бензин в Таджикистан под видом другой продукции.

Незаконные действия предпринимателя пресекли сотрудники агентства по финансовому мониторингу.

В период досудебного расследования виновный раскаялся и заключил с транспортным прокурором процессуальное соглашение о полном признании вины.

Приговором суда №2 города Павлодар от 10.10.2022г. он осужден к 3 годам лишения свободы.

В доход государства обращены сумма незаконно реализованного бензина в размере 54 млн тенге и предмет контрабанды – бензин марки АИ-95 на сумму 89 млн тенге.

В феврале Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.

На днях Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа, чтобы установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо.