В Зеренде около 500 семей остались без тепла из-за обрушения новой теплотрассы

Авария произошла в полдень и оставила без тепла 466 семей курортного поселка, сообщает Zakon.kz.

По данным чиновников, к ЧП привело то, что основание теплосети подмыло талыми водами. Обещают, что ремонт возьмет на себя подрядчик.



"Все абоненты будут подключены к теплоэнергии. Данная ситуация находится под контролем местных исполнительных органов. Работы по восстановлению теплотрассы будут проводится в рамках договорных обязательств с подрядной организацией. Все социальные объекты работают в штатном режиме", - цитирует телеканал "Астана" замакима Зерендинского района Есимхана Багабылова.

Отмечается, что аварийный участок пришлось переподключать к центральному отоплению. В данный момент подачу тепла восстановили.

Как уточняется, новую котельную с теплотрассой в Зеренде сдали 2 года назад. Проект тогда обошелся в 850 млн тенге. К слову, это уже второе обрушение трубы. Первый случай произошел при монтаже конструкции, ее задели КамАЗом.

Ранее из-за коммунальной аварии, произошедшей в ноябре 2022 года в Риддере, ТЭЦ оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге.

