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Специальный закон по защите прав человека появится в Казахстане

суд, Казахстан Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва поручил разработать специальный закон в сфере защиты прав человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, серьезной проблемой в сфере защиты прав человека остается торговля людьми. Для решений этой проблемы следует принять специальный закон.

"Такой закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции. Необходимо, чтобы закон вобрал в себя лучший мировой опыт, но, конечно же, с учетом наших национальных интересов".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что к его разработке важно наряду с отечественными экспертами и юристами привлечь представителей международных организаций.

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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