Найдены пути решения: Мусин о ситуации с арестом имущества "дочки" "Роскосмоса"

И.о. главы МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах Парламента высказался о ситуации с арестом имущества "дочки" "Роскосмоса", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что переговоры проводятся.

"Российские коллеги прилетали сюда. Проведены переговоры, найдены пути решения, и в данном направлении сейчас работаем. Российские коллеги поняли, как они будут действовать, и они дальше должны в законодательно установленном порядке провести соответствующие мероприятия. Но это никак не влияет на работу: на Байконуре все спокойно, все запланированные мероприятия проводятся". Багдат Мусин

16 марта министр предложил "не политизировать эту ситуацию". По его словам, это тяжбы между двумя субъектами.

Глава Республиканской палаты ЧСИ Айдос Иманбаев рассказал, в каком случае Казахстан может снять арест на имущество "дочки" "Роскосмоса".