Сам прошел путь от электрослесаря: Багдат Мусин нежно обратился к отцу
Фото: Instagram/bagdatmussin
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поздравил своего отца с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Пост-поздравление он 27 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.
"Папе 67. Сегодня исполнилось.Он всегда верил, что человек должен уметь делать что-то сам. Не ждать, пока кто-то решит за тебя. Он учил меня пробовать, ошибаться, снова пробовать. Учил не отступать, когда сложно, и не останавливаться, когда получается. Никогда не давил, не навязывал готовых решений. Просто показывал дорогу и говорил... Иди, смотри сам, что тебе ближе. Давал свободу выбирать, но при этом всегда был рядом", – написал Мусин.
По его словам, главное, чему он его научил, – работать и руками, и головой. И зарабатывать на честном труде.
"Отец сам прошел путь от электрослесаря на угольном разрезе до руководителя связи в разных городах страны. Тридцать лет в отрасли. Строил первые цифровые телефонные станции в Экибастузе, когда у людей месяцами не работали телефоны. Находил решения там, где другие видели тупик. Сейчас я понимаю, как это важно... Когда родители не просто содержат, а учат самостоятельности. Когда растят не ребенка, а человека, которому придется стать взрослым и опираться на себя. Спасибо вам за это, папа. За терпение, за поддержку, за веру в меня", – заключил Мусин.
