#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Сам прошел путь от электрослесаря: Багдат Мусин нежно обратился к отцу

Багдат Мусин, семья, отец , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 22:36 Фото: Instagram/bagdatmussin
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поздравил своего отца с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Пост-поздравление он 27 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"Папе 67. Сегодня исполнилось.Он всегда верил, что человек должен уметь делать что-то сам. Не ждать, пока кто-то решит за тебя. Он учил меня пробовать, ошибаться, снова пробовать. Учил не отступать, когда сложно, и не останавливаться, когда получается. Никогда не давил, не навязывал готовых решений. Просто показывал дорогу и говорил... Иди, смотри сам, что тебе ближе. Давал свободу выбирать, но при этом всегда был рядом", – написал Мусин.

По его словам, главное, чему он его научил, – работать и руками, и головой. И зарабатывать на честном труде.

"Отец сам прошел путь от электрослесаря на угольном разрезе до руководителя связи в разных городах страны. Тридцать лет в отрасли. Строил первые цифровые телефонные станции в Экибастузе, когда у людей месяцами не работали телефоны. Находил решения там, где другие видели тупик. Сейчас я понимаю, как это важно... Когда родители не просто содержат, а учат самостоятельности. Когда растят не ребенка, а человека, которому придется стать взрослым и опираться на себя. Спасибо вам за это, папа. За терпение, за поддержку, за веру в меня", – заключил Мусин.

Ранее Багдат Мусин рассказал, как провел день с Павлом Дуровым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Багдат Мусин обратился к ИТ-специалистам
22:11, 10 ноября 2024
Багдат Мусин обратился к ИТ-специалистам
Багдат Мусин поделился "пятничным вайбом"
01:05, 21 декабря 2024
Багдат Мусин поделился "пятничным вайбом"
Багдат Мусин прокомментировал свое новое назначение
19:06, 10 июня 2024
Багдат Мусин прокомментировал свое новое назначение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: