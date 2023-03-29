Ерлан Карин выделил семь ключевых месседжей из выступления президента в Парламенте

Государственный советник РК Ерлан Карин 29 марта 2023 года выделил ключевые месседжи из выступления президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Ерлан Карин в своем тelegram-канале, в сегодняшнем выступлении главы государства можно выделить семь ключевых месседжей:

Политические реформы будут продолжены, предстоит дальнейшее совершенствование политической системы. Казахстан – единственная страна в геополитическом окружении, проводящая такие глубинные реформы, которые задают новый тренд развития. Глава государства в своей речи впервые упомянул не только партию Amanat, но и все другие парламентские партии, тем самым подтвердив свой статус "надпартийного политического арбитра". Основное внимание государства переносится на решение актуальных экономических проблем. Теперь в фокусе экономической политики государства – развитие малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки фактически всех основных социальных страт. Президент предложил пересмотреть подходы к стратегическому планированию на долгосрочную перспективу с учетом глобальных тенденций.

"Главное, что в достижении ключевой цели – повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации – президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность". Ерлан Карин

29 марта 2023 года в Астане прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.