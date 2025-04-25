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Общество

Сессия АНК стала рубежным событием – Ерлан Карин

Заявления Токаева на АНК, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 20:53 Фото: Акорда
Государственный советник РК Ерлан Карин отметил важнейшие месседжи из выступления президента Касым-Жомарта Токаева на прошедшей сессии АНК, сообщает Zakon.kz.

По мнению Ерлана Карина, сессия АНК была не просто юбилейным мероприятием, а еще одним рубежным событием, на котором Касым-Жомарт Токаев акцентировал новые линии государственной политики.

Во-первых, президент однозначно отметил, что, несмотря на множество текущих задач, укрепление межэтнического согласия было и будет одним из ключевых приоритетов всех государственных органов, тем более на фоне серьезной напряженности и неопределенности на международном поле.

Во-вторых, Токаев опроверг различные домыслы про АНК и дал высокую оценку деятельности Ассамблеи, определив ее новую перспективную роль как стратегического штаба по выработке всей государственной политики в сфере межэтнических отношений.

"Президент вновь подчеркнул, что казахский язык должен постепенно стать языком межэтнического общения. Но это цель, к которой мы идем эволюционным путем. Задача расширения сферы применения государственного языка будет решаться без форсирования, на основе взвешенного, разумного подхода. А любые попытки политизации языкового вопроса, провокации будут пресекаться", – отметил Карин.

В-третьих, Токаев в очередной раз указал на необходимость конструктивного, объективного взгляда на историю. В этом контексте он отметил особую значимость предстоящего юбилея Великой Победы. Для нашей страны память об этой войне – это в первую очередь память о наших героях-соотечественниках. И решение присвоить имена фронтовиков более 500 улицам по всей стране еще раз подчеркивает наше трепетное отношение к памяти об участниках этой войны.

В-четвертых, президент четко заявил, что во внутренней и внешней политике мы всегда будем действовать, исходя исключительно из наших национальных интересов, а не следовать чьим-то методичкам. Ориентироваться на диалог со всеми партнерами на основе взаимовыгодного сотрудничества и соблюдения международного права.

Очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла в Астане 24 апреля 2025 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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