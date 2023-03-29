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Крупную партию "синтетики" изъяли в Жамбылской области: ликвидирована нарколаборатория

Крупную партию "синтетики" изъяли в Жамбылской области: ликвидирована нарколаборатория Фото: unsplash
В результате совместной работы департамента Комитета национальной безопасности и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, члены преступной группы "с целью сбыта незаконно изготавливали и хранили синтетическое наркотическое средство мефедрон весом 34 кг 123 г."

"Лаборатория в течение 2-3 месяцев функционировала на территории Байзакского района с целью подготовки и последующей реализации наркотического средства путем транспортировки в другие города республики".Прокуратура Жамбылской области

Преступники, по данным надзорного органа, "заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали адрес приготовления наркотиков посредством видеонаблюдения".

"Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков, при поддержке прокуратуры все подозреваемые были арестованы судом".Прокуратура Жамбылской области

Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК.

"В настоящее время по делу проводится досудебное расследование".Прокуратура Жамбылской области

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области проведена масштабная операция КНБ, в ходе которой изъята рекордная партия наркотиков. Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ.

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