Управление в системе образования требует усовершенствования – эксперт

Член Национального курултая при президенте, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Каримбек Курманалиев поддерживает инициативу главы государства по совершенствованию управления в системе образования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каримбек Курманалиев отметил, что Касым-Жомарт Токаев взял на вооружение принцип, что "государство, ставящее науку и образование на второе место, никогда ни в какой области не сможет подняться на первое место".

"Президент отметил, что только инновации и высокие технологии позволят быстро развивать обрабатывающую промышленность. Экономика Казахстана должна основываться на научных достижениях. Недостаточно провести исследование и получить патент, необходимо использовать научные открытия на практике – в производстве. Также президент отметил, что нужно принять новый закон для всестороннего развития науки. Данное заявление было тепло встречено представителями научной общественности". Каримбек Курманалиев

Спикер отметил, что активное участие в разработке нового закона готовы принимать и академики Национальной академии наук Казахстана.

"Как руководитель Независимой экспертной группы по обеспечению качества образования я поддерживаю инициативу президента, который подчеркнул важность совершенствования управления в системе образования, необходимость привлечения в эту сферу настоящих профессионалов, а также специальной подготовки тысячи специалистов, которые принесут изменения в сфере образования, таких как Президентский молодежный кадровый резерв". Каримбек Курманалиев

Он считает весьма обоснованной поставленную главой государства задачу по совершенствованию содержания Национального квалификационного экзамена, который сдают выпускники высших учебных заведений перед поступлением на работу.

При этом он указал на целесообразность проанализировать вопросы теста с представителями экспертного сообщества и предложить оптимальные варианты.

"Нужно изучить причины большого количества писем президенту касательно чрезмерной сложности экзаменационных вопросов. Также нами было поддержаны слова президента о необходимости придания особого значения развитию человеческого капитала. Поэтому призываю направить все наши усилия на повышение потенциала образования и науки как одного из приоритетных направлений развития страны". Каримбек Курманалиев

Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва заявил, что в Казахстане будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании.

