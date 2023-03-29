Следующая встреча секретарей советов безопасности ШОС состоится в Казахстане

В Нью-Дели состоялась 18-я встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС, передает Акорда.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как борьба с киберпреступностью, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, стабилизация ситуации в Афганистане, обеспечение международной информационной безопасности.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия по ключевым аспектам безопасности с учетом интересов нашей страны.

По итогам заседания было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Казахстане.

На полях встречи помощник президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности провел двусторонние переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив актуальные вопросы взаимодействия. Была достигнута договоренность о проведении в Астане очередного четвертого раунда консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями.