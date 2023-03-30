30 марта 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к руководителям фракций, глава государства сообщил, что в соответствии со ст. 44 Конституции должен провести консультацию с ними по кандидатуре на должность премьер-министра.



В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, партии "Ауыл" Анас Баккожаев, партии "Ақ жол" Азат Перуашев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

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