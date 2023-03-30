Токаев высказался о кандидатуре Смаилова на пост премьер-министра

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 марта на пленарном заседании Мажилиса предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра, сообщает Zakon.kz.





"Ему можно доверить должность премьер-министра", – сказал глава государства.

Утром президент Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова. Президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра.

С 11 января 2022 года Алихан Смаилов являлся премьер-министром Казахстана.