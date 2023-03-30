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Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год

доллары, тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах. В 2023 году эксперты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале – 11,8%), в 2024 году – 8,8% (8%) и в 2025 году – 7,2% (7%). Таковы результаты макроэкономического опроса среди экспертов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Также повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы – до 15,7% (15,5%) и 11,7% (11,4%) в среднем за год. В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9%, что немного ниже предыдущих оценок. Участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с медленным снижением в перспективе.

Понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.

30 марта Национальный банк Казахстана опубликовал результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. В опросе принимали участие 12 организаций. Они занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Этот макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального банка. Он представляет собой обзор независимых мнений.

30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо снизить уровень инфляции в два раза. 

Уровень инфляции по итогам 2022 года озвучили в Нацбанке РК. Инфляция в Казахстане ускорилась в прошлом году из-за геополитического шока. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%.

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