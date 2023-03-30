В Казахстане появились новые виды финансовых пирамид

На брифинге в СЦК заместитель руководителя управления АФМ РК Андрей Давыдов рассказал, какие виды финансовых пирамид сегодня бывают, и выделил их основные признаки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о новых видах финпирамид, представитель АФМ отметил, что появилась тенденция, когда они встречаются под видом криптоплощадок.

"Они предлагают приобрести деньги на криптобирже, развитие проектов различных – майнинг, закуп несуществующей криптовалюты или криптовалюты, которая фактически не имеет ценности. Далее заработок формируется классически за счет привлечения новых участников". Андрей Давыдов

Еще в настоящее время финпирамиды часто функционируют под видом обучающих блокчейн-технологий, когда предлагаются программы, обучающие курсы по якобы инвестированию.



"Затем предлагают свою площадку для вложения средств, после прохождения обучения клиент, как правило, размещает средства на этой платформе. Доходность ему обозначается крайне высокая, высокий процент обещается в иностранной валюте. Возврат средств не гарантирован, и любые его инвестиции не обеспечены на самом деле. Компании чаще всего зарегистрированы за рубежом, лицензия финрегулятора Казахстана отсутствует. В дальнейшем вкладчик может потерять средства из-за падения стоимости активов либо стать жертвой прямого мошенничества, когда организатор исчезает с деньгами". Андрей Давыдов

Кроме того, существует классическая модель финпирамиды – матричная, когда организаторы не скрывают, что это пирамида. Она состоит из нескольких ступеней и формируется из ячеек. Доход первых поступает за счет привлечения следующих вкладчиков. Такой вид пирамиды функционирует, пока привлекаются новые участники.

Есть также финпирамиды под видом сетевого маркетинга.

"Отличие – необходимость привлечения новых вкладчиков и их денег. На самом деле сам товар является прикрытием, который, как правило, реализуется по завышенной стоимости, либо его вообще не существует. В настоящем сетевом маркетинге, чтобы приобрести продукцию, необязательно быть вкладчиком, можно просто купить у менеджера этот товар". Андрей Давыдов

Но чаще всего финпирамиды функционируют под видом инвестиционной компании. Здесь предлагается инвестировать в ценные бумаги, участвовать в торгах на бирже, обещается высокий доход.

"Идет реклама успешной деятельности каких-либо холдингов компаний. Фактически их деятельность не реалистична, а их заработок по классике формируется за счет новых. В случае краха эти инвестпроекты, как правило, зарегистрированы в другом государстве, достаточно сложно потом вернуть свои деньги". Андрей Давыдов

Не менее распространенный способ финансовых мошенников – чаты в ватсапе.



"Когда создаются чаты, туда привлекаются граждане, им предлагается внести взнос и привлечь определенное количество участников – около 4-5. Им обещают прибыль 100-200%. Они получают на начальном этапе, но данная группа функционирует, пока в нее идут вложения. Как только они прекращаются, последующие, естественно, остаются без средств". Андрей Давыдов

Касательно общих признаков финпирамид, то в первую очередь граждан должно насторожить, когда обещают быстрые и легкие деньги, предлагают до 200-300% прибыли, это при том, что официальная ставка Нацбанка – 16% годовых.

"Поэтому не нужно соблазняться на такие предложения, потому что прибыли такой не бывает, а доход выплачивается за счет поступления следующих участников. Надо проверять компанию на предмет ее официальной регистрации в органах юстиции, налоговых органах Казахстана, лицензию финрегулитора на привлечение от населения финсредств, также лицензию МФЦА в случае инвестирования, например. Это можно сделать легко, на сайтах АРФР, а также на сайте МФЦА – там все эти компании публикуются". Андрей Давыдов

Сюда же относится агрессивная, навязчивая реклама, когда человеку говорят, что чем больше он приведет новых людей, тем больше денег получит.

Матричная система тоже является одним из признаков, где доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Здесь есть иерархическая линия – чем больше человек привлекает людей, тем выше якобы становится его статус и выплаты.

В основном вовлечение в финпирамиды осуществляется без правового сопровождения. То есть участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

Также в АФМ рассказали, жители каких регионов Казахстана чаще всего попадают в финпирамиды.

За 2022 год в Казахстане заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид.