Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Первый случай заражения птичьим гриппом среди людей выявили в Чили

zakon.kz Фото: zakon.kz
Случай заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 человеком подтвердили в Чили. Заболевшая женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранение Чили подтвердило, что в стране выявили первый случай заражения птичьим гриппом среди людей. Заболевшим стал 53-летняя женщина. Врачи оценивают состояние больного как стабильно тяжелое, передает издание BBN.

Медики пока не выяснили как женщина заразилась, они опрашивают родных и близких заболевшей, чтобы установить потенциально заразившихся.

29 марта медики Китая официально подтвердили третий случай заражения птичьим гриппом среди людей. Вирус выявили у 56-летней женщины.

Последние исследования показали, что птичий грипп распространился по всем континентам. Случаи заражения подтвердились среди диких птиц, от которых могут заразится домашние. Распространение птичьего гриппа по всем континентам может нанести урон продовольственным запасам по всему миру.

Читайте также

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Высший суд ООН отклонил заявку Ирана на освобождение активов, замороженных США

Ситуация в Украине: Япония передаст Киеву 400 млн долларов, в Польше посчитали число бомбоубежищ

Мария Мельникова
Чили
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений
Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления