Первый случай заражения птичьим гриппом среди людей выявили в Чили

Случай заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 человеком подтвердили в Чили. Заболевшая женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранение Чили подтвердило, что в стране выявили первый случай заражения птичьим гриппом среди людей. Заболевшим стал 53-летняя женщина. Врачи оценивают состояние больного как стабильно тяжелое, передает издание BBN.

Медики пока не выяснили как женщина заразилась, они опрашивают родных и близких заболевшей, чтобы установить потенциально заразившихся.

29 марта медики Китая официально подтвердили третий случай заражения птичьим гриппом среди людей. Вирус выявили у 56-летней женщины.

Последние исследования показали, что птичий грипп распространился по всем континентам. Случаи заражения подтвердились среди диких птиц, от которых могут заразится домашние. Распространение птичьего гриппа по всем континентам может нанести урон продовольственным запасам по всему миру.

