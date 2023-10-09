Трехлетний ребенок упал с четвертого этажа в Шымкенте
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента 9 октября, происшествие случилось на минувших выходных. Вечером 7 октября в экстренную службу поступила информация, что в микрорайоне Сайрам выпал из окна мальчик 2020 года рождения.
По предварительной версии, когда мать ребенка отвлеклась и отошла в другую комнату, он оперся о москитную сетку на окне и вместе с ней выпал на улицу с четвертого этажа.
Мальчика доставили в Областную клиническую детскую больницу Шымкента. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. Ребенок получил сотрясение мозга, закрытый перелом голени и тупую травму живота.
С начала года это уже седьмой случай падения ребенка из окна в Шымкенте. Ранее похожее происшествие случилось в Уральске, где с четвертого этажа упала годовалая девочка.