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Трехлетний ребенок упал с четвертого этажа в Шымкенте

Трехлетний ребенок выпал из окна в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали после падения из окна четвертого этажа в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента 9 октября, происшествие случилось на минувших выходных. Вечером 7 октября в экстренную службу поступила информация, что в микрорайоне Сайрам выпал из окна мальчик 2020 года рождения.

По предварительной версии, когда мать ребенка отвлеклась и отошла в другую комнату, он оперся о москитную сетку на окне и вместе с ней выпал на улицу с четвертого этажа.

Мальчика доставили в Областную клиническую детскую больницу Шымкента. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. Ребенок получил сотрясение мозга, закрытый перелом голени и тупую травму живота.

С начала года это уже седьмой случай падения ребенка из окна в Шымкенте. Ранее похожее происшествие случилось в Уральске, где с четвертого этажа упала годовалая девочка.

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