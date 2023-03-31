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Бибисара Асаубаева одержала третью победу на Гран-при Индии

шахматы, победа Фото: Instagram/bibisarachess
Двукратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана Бибисара Асаубаева после неудачи в 4-м раунде Гран-при Индии снова порадовала своих болельщиков, обыграв очередную соперницу. Теперь в ее активе три победы из четырех возможных, сообщает Zakon.kz.

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В пятом раунде казахстанская шахматистка переиграла опытную местную спортсменку Харику Дроновалли, которая является чемпионкой Азии. Успех над Дроновалли позволил Асаубаевой набрать три очка в общем зачете и разместиться на второй позиции текущих соревнований. А лидером 3-го этапа Гран-при является китаянка Чжу Цзиньэр с багажом 3,5 балла, у которой три ничьи и две победы. 

31 марта Бибисара Асаубаева играет с россиянкой Полиной Шуваловой, которая располагается на третьей строчке турнирной таблицы. 

25 марта Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик. Она написала на своей странице в Instagram, что ее коллега неожиданно покинула важный международный турнир в Дели.

В свою очередь Жансая Абдумалик обвинила Бибисару Асаубаеву в лицемерии. По словам Абдумалик, она старалась не обращать внимания на "неоднократные неэтичные колкости Асаубаевой", но решила все же "дать сдачи".

В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик. 

27 марта Бибисара Асаубаева призналась, что погорячилась, высказываясь о конфликте с Жансаей Абдумалик. Чемпионка попросила прощения у всех, "кого могла задеть". 

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