Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО

Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В КУИС подтвердили, что Рашид Аюпов с 17 октября 2022 года содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астане на общих основаниях.

"Лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками", – отметили в КУИС МВД.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. 11 марта 2022 года Рашида Аюпова назначили акимом Кентау. До этой должности он был заместителем акима Туркестанской области.

Еще до назначения Аюпова акимом 25 февраля 2022 года Антикоррупционная служба по Алматы начала досудебное расследование в отношении экс-акима города Кентау Даурена Махажанова. Его подозревали в получении взятки в сумме 98 500 долларов.

13 июля 2022 года Даурена Махажанова приговорили к 10 годам лишения свободы.