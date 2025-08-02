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События

Мать, торт и мыло: как казахстанцы пытаются обойти режим СИЗО

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) предоставил интересную статистику о том, как в казахстанских СИЗО выявляют все более изощренные способы контрабанды, сообщает Zakon.kz.

Так, мать обвиняемого по делу об изнасиловании жителя Астаны, выступающая в качестве общественного защитника, прибыла на свидание к сыну в следственный изолятор.

Во время встречи она попыталась передать ему мобильный телефон, спрятав устройство в подошве обуви. Нарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Теперь в ее отношении составлен административный протокол, материалы переданы в суд.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на регулярные предупреждения, казахстанцы продолжают пытаться проносить запрещенные предметы на территорию режимных объектов.

К примеру, в следственном изоляторе Павлодара сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона, зарядного устройства и наушников.

"Во время досмотра в комнате приема передач, предназначенных для 39-летнего подследственного, технические устройства были обнаружены спрятанными в торте. В отношении жителя Павлодара, принесшего передачу, составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 КоАП РК. Материалы направлены в суд".Пресс-служба КУИС

Аналогичный инцидент зафиксирован в Кызылорде: при досмотре посылки сотрудники обнаружили мобильный телефон, скрытый внутри бруска хозяйственного мыла.

"Всем гражданам, приходящим на свидания, разъясняется ответственность за попытку проноса запрещенных предметов. В учреждениях установлены рентген-установки, которые позволяют быстро выявлять наличие мобильных телефонов, наркотиков и психотропных веществ. Досмотру подлежат абсолютно все".Глава Управления по режиму, надзору и охране КУИС Берик Байкенов

Всего, по данным Комитета, с начала 2025 года сотрудниками УИС предотвращено 346 попыток доставки мобильных телефонов, изъято более 58 литров алкогольной продукции и свыше 10 килограммов наркотических средств.

К административной ответственности привлечены 128 гражданских лиц, в том числе общественные защитники и адвокаты. Еще более 20 дел находятся на рассмотрении в суде. 

Ранее стало известно, что 15 миллиардов тенге нужно для нового здания СИЗО в Костанае: нынешнее построено в XIX веке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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