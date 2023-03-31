Эксперт предлагает прописать ответственность бизнеса за коррупцию

Консультант по вопросам права, антикоррупции Ольга Диденко на антикоррупционном форуме в Астане указала на необходимость решать вопрос о санкциях в отношении юридических лиц за коррупцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ольга Диденко рассказала, кто чаще всего выступает инициатором коррупционных схем в стране.



"Инициация коррупционных схем и сделок происходит пополам: 49% – это госслужащие инициируют, 51% – это бизнес. Это исследования, которые подтверждены. В этой ситуации возникает вопрос, когда Казахстан начнет разрабатывать соответствующий законопроект. Давайте не будем скрывать: не всегда бизнес становится жертвой коррупционного поведения госслужащих. Если почитать приговоры судов, которые есть в открытых источниках, то там видно, что сами предприниматели приходят к чиновникам и инициируют коррупцию. Я думаю, что это тоже часть наших международных обязательств, и наряду с регулированием конфликта интересов нам нужно решать вопрос о санкциях в отношении юридических лиц за коррупцию". Ольга Диденко

Она добавила, что речь не идет о суровой ответственности, то есть уголовной. Имеются в виду "соразмерные, эффективные и пропорциональные санкции для юрлиц". Что конкретно понимается под ними, спикер не разъяснила.

"Очень часто менеджеры, специалисты, сотрудники низшего звена выполняют какие-то коррупционные действия – переводят госслужащим, таможенникам за ускорение и улучшение бизнес- процедур небольшие деньги, это происходит даже через банковские приложения. Они потом получают уголовную судимость за коррупцию, а бизнес остается без наказания и без ответственности и продолжает такую практику в отношении госслужащих и таможенных органов". Ольга Диденко

3 января Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о противодействии коррупции. Позже Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений.