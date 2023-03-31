Изнасилование второклассника в Алматинской области: подозреваемые заманили газировкой и чипсами

В Алматинской области изнасиловали второклассника. О шокирующем случае рассказала мать мальчика, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что над ее сыном надругались мальчики одиннадцати и четырнадцати лет. Все дети учатся в одной школе.

По информации Первого канала "Евразия", в селе Касымбек – это единственное учебное заведение и, по словам местных жителей, подобное ЧП здесь происходит уже в третий раз. Предыдущие два скрыли.



Местные жители рассказали, что родители детей, которые ранее подвергались насилию, не хотели огласки. А последний случай произошел 23 марта, на каникулах.

По словам матери пострадавшего, старшеклассники обманом заманили ее сына на окраину поселка. Они купили ему газировку с чипсами и после этого ребенок пошел с ними не задумываясь. Тем более дети учатся в одной школе и живут по соседству.

"Я увидела, что ребенок идет и плачет. Я говорю что случилось? Он говорит, мама, с меня сняли штаны и в попу совали. Я говорю кто именно? И он показывает пальцем через дорогу. Я уже увидела они убегали в поле. Самый старший снял с него штаны, держал его за руки, а одиннадцатилетний насиловал его", – рассказала мама пострадавшего школьника.

Женщина сразу вызвала полицию и написала заявление.



По ее словам, она отвезла сына на экспертизу, где подтвердили наличие разрывов. При этом подростки, которых обвиняют в совершении преступления, по-прежнему ходят по селу и наводят страх на родителей детей.

"Конечно, мы боимся. Вы представьте, если они такое вытворили, неизвестно же, что они будут дальше вытворять. Тем более они ходят, улыбаются, я сегодня выдела этих детей. Они даже не чувствуют за собой никакой вины. А у нас здесь учатся дети. Они также могут какого-нибудь ребенка в том же туалете, завести куда-нибудь за угол. Откуда мы знаем, что они могут сделать", – рассказала жительница села.

30 марта в школе прошло собрание с участием представителей акимата и полицейских. Родителям разъяснили принимаемые меры. Но некоторые сельчане не верят, что администрация учебного заведения хоть как-то отреагирует. Якобы один из подростков уже давно хулиганит, но никаких мер к нему принято не было.

"Мой сын и ученик пятого класса подверглись буллингу со стороны одного из подозреваемых мальчиков. Я не стала обращаться в администрацию школы, потому что это бесполезно. Знаете, тебя не слышат абсолютно", – рассказала другая жительница села.

Родители учеников говорят, что в школе пытались скрыть и факт изнасилования. Якобы директор дала учителям указание не выносить сор из избы. В свою очередь руководитель учебного заведения такие обвинения отрицает.



"Это произошло не в школе. На учебу дети пришли только 27 марта. Сейчас с детьми работает психолог, с другими учениками мы провели беседу. Дети, участвовавшие в этом происшествии, в школу сейчас не ходят. В полиции сказали, что проводится судебно-медицинская экспертиза", – рассказала директор школы.





В полиции сообщили, что начато расследование и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении отца подростка, которого обвиняют в изнасиловании, возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Также поставлен вопрос об определении мальчика в специализированную школу.

Ранее стало известно, что 23 марта в Алматинской области изнасиловали второклассника.

В прокуратуре региона сообщили, что по данному факту назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 121 УК РК.