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Погода в Алматы на неделю: после похолодания резко потеплеет

цветение магнолии в Ботаническом саду Алматы Фото: Zakon.kz
На следующей неделе в Алматы воздух постепенно будет прогреваться после резкого похолодания в пятницу. Утром 31 марта город накрыл густой туман. Погода ухудшилась, температура воздуха стремительно начала снижаться. В последующие дни синоптики прогнозируют потепление, сообщает Zakon.kz.

Ранее алматинцев предупредили о ночных заморозках. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 1 апреля в горах Алматы ожидается понижение температуры до -3°С.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал, что, по предварительному прогнозу, на следующей неделе в городе заметно потеплеет – до 18 градусов.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью заморозки -1-3°С, днем +8+10°С.

2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью заморозки -1-3°С, днем +8+10°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью заморозки -1-3°С, днем +10+12°С.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

5 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

6-7 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

31 марта сильный туман накрыл Алматы. Видимость на дорогах не превышала несколько десятков метров.

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Оксана Житникова
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