От казахстанцев поступило 34 тысячи заявлений о банкротстве

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в СЦК заявил, что 34 тысячи заявлений о банкротстве поступило от казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов напомнил, что с 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство.

"Закон вступил в силу 3 марта. С этого времени был начат прием заявок от физлиц. С 3 марта по вчерашний день поступило около 34 тыс. заявлений по процедуре внесудебного банкротства. Больше всего – в Туркестанской области – 5400 заявлений. Далее следует Алматинская область – около 4000 заявлений. На третьем месте – Алматы – здесь поступило 2900 заявлений". Ержан Биржанов

В основном заявления, по его словам, поступают через портал "электронного правительства" eGov.kz и еще 6% заявлений – через мобильное приложение e-SalyqAzamat.



Согласно требованиям Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", добавил спикер, в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн. тенге (1600 МРП);

просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;

отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);

проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Отдельная проверка проводится по получателям государственной адресной социальной помощи, а также по гражданам, долги которых не погашаются свыше пяти лет.

"Проверка на соответствие указанным критериям проводится автоматически в системе ИС Банкротство физических лиц "Qoldau" путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро. На сегодняшний день завершена проверка 10 382 заявлений – это 30% от всех поступивших заявлений. В результате в отношении 2670 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 26% от всех обратившихся. Из них 375 человек являются получателями государственной адресной социальной помощи, 985 граждан – с непогашенными свыше 5 лет". Ержан Биржанов

По 7340 заявлениям граждане получили, по его словам, уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

Вице-министр финансов также добавил, что имеется процедура реабилитации и судебного банкротства. Но, по его данным, на сегодня в судебные органы подали по двум этим позициям всего 139 человек.

"Такие низкие показатели связаны с тем, что в данных категориях рассматриваются должники с большой суммой, у которых есть имущество и большое количество кредиторов и ряд еще других спорных моментов, которые требуют тщательного разбирательства". Ержан Биржанов

Как будет работать закон о банкротстве физлиц, можно прочитать здесь.



Ранее заместитель председателя Комитета госдоходов Кайрат Миятов сообщил, что Закон о банкротстве для физлиц начнет действовать с 3 марта, и срок его действия не ограничен самим законом.