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Блогер из Актау в очередной раз показал, как обмелел Каспий

Блогер из Актау в очередной раз показал, как обмелел Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:59 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Актауский блогер Азамат Сарсенбаев на постоянной основе публикует видео Каспийского моря и поднимает проблемы экологии. Новое видео он разместил 17 октября на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи Сарсенбаев приводит данные специалистов РГП "Казгидромет": за октябрь 2024 года уровень Каспийского моря составил 29,71 см. Также, по его словам, исторический минимум уровня моря за последние 100 лет составлял 29,1 см в 1977 году.

Далее правозащитник подчеркивает, что надежды на паводковые воды не оправдались.

"Судя по тому, как появляются все новые и новые островки и виды пляжной инфраструктуры, которая пришла в негодность в районе "теплого пляжа" (где сконцентрированы базы отдыха, санатории и отели), уровень Каспийского моря стал еще более активнее отступать от привычных берегов", – пишет Сарсенбаев.

Продолжая, он считает, что правительству нужно как можно быстрее поднять вопрос о возможности международного сотрудничества в сфере оздоровления основных источников воды для Каспийского моря, рек Волга и Урал.

"Также поднять вопрос совместного инвестиционного проекта по улучшению инфраструктуры реки Волга для предотвращения загрязнения реки и улучшению по управлению водными ресурсами, одним словом, перестать нещадно эксплуатировать реку, оптимизировать использование водных ресурсов в сельском хозяйстве и промышленности".Азамат Сарсенбаев

Несмотря на то, что изменение уровня воды в Каспийском море зачастую дает поводы для беспокойства, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень Каспия всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет.

Также несколько дней назад Сарсенбаев стал свидетелем возвращения лебедей на озеро Караколь и показал красивое видео с ними.

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