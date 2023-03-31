В МИД РК прокомментировали информацию "о массовых увольнениях" казахстанцев в Южной Корее

В МИД РК прокомментировали слухи о якобы проходящих массовых увольнениях наших граждан в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, появившаяся в соцсетях информация о массовом увольнении казахстанцев не соответствует действительности.

"Она была опубликована в одном из пабликов в соцсетях, а блогер, который ведет эту страничку, не смог объяснить происхождение этой "новости". К сожалению, некоторые казахстанские СМИ опубликовали данную информацию, даже не перепроверив ее. Просим основываться на официальной информации МИД и не создавать ненужный ажиотаж". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

24 марта двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи. Одного из них задержала полиция, за поимку второго объявили награду в 10 млн тенге.



29 марта в МИД РК сообщили, что второй казахстанец добровольно сдался корейской полиции.