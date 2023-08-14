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Казахстанка напала на водителя автобуса в Южной Корее: в МИД рассказали подробности

Подробности задержания казахстанки в Южной Корее рассказали в МИД РК Фото: gov.kz
МИД РК официально прокомментировал инцидент, связанный с нападением гражданки Казахстана на водителя автобуса в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Официальный спикер МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 14 августа прокомментировал задержание гражданки Казахстана за нападение на водителя автобуса в Южной Корее, о котором корейские СМИ сообщили на минувших выходных.


"На днях мы получили информацию из Сеула, что якобы наша гражданка напала на местного гражданина. Мы выяснили. Она, оказывается, давно там с супругом проживает, занималась там бизнесом. И ей выдали этническую визу. Получается, она этническая кореянка", – отметил официальный представитель Министерства иностранных дел.

По словам Айбека Смадиярова, задержанная в Южной Корее гражданка РК с 2020 года проходила стационарное лечение в специализированной больнице. В момент инцидента она, вероятно, находилась под воздействием лекарств.

"Она проходит там серьезное лечение. Консул должен на днях ее посетить. Будем держать на контроле", – отметил спикер МИД РК.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что 50-летнюю гражданку Казахстана задержали за нападение с ножом на водителя туристического автобуса. Женщина выбежала на дорогу перед автобусом и попыталась отломать стеклоочиститель, после чего поранила водителя.

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