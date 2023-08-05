Трамп назвал обвинение против него смехотворным

Экс-президент США Дональд Трамп обвинения против себя назвал действием отчаяния со стороны американской администрации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Трамп в своем первом публичном выступлении в Алабаме после заседания суда выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения власти.

"Смехотворное обвинение против нас – это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее", – сообщил Трамп.

По его словам, каждое из этих ложных обвинений против него, выдвинутых Министерством юстиции, коррумпированным Байденом, могло быть выдвинуто два с половиной года назад, "...но они не хотели делать этого... дожидаясь середины выборов, пока я не стану лидером опросов", – заявил он, подчеркнув незаконность обвинений против себя.

Ранее в четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.