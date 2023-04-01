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Больше ста килограмм наркотиков нашли в гараже жителя Актобе

Больше ста килограмм наркотиков нашли в гараже жителя Актобе Фото: pixabay
Полицейские задержали актюбинца, который хранил в гараже больше ста килограмм наркотиков растительного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, во время рейдовых мероприятий полицейские изъяли пять мешков, это 100 кг, и 170 спичечных коробков с "растительным веществом зеленого цвета". Предположительно, в таких масштабах актюбинец хранил марихуану. Кроме того были найдены 200 пластинок гашиша.

Сообщается, что задержанному мужчине 40 лет. Его подозревают в хранении наркотических средств.

В полиции начали расследовать дело по статье 297 УК РК, "Незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта".

Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ Казахстана, задержав организатора и наркоканала и его участников.

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