Больше ста килограмм наркотиков нашли в гараже жителя Актобе

Полицейские задержали актюбинца, который хранил в гараже больше ста килограмм наркотиков растительного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, во время рейдовых мероприятий полицейские изъяли пять мешков, это 100 кг, и 170 спичечных коробков с "растительным веществом зеленого цвета". Предположительно, в таких масштабах актюбинец хранил марихуану. Кроме того были найдены 200 пластинок гашиша.

Сообщается, что задержанному мужчине 40 лет. Его подозревают в хранении наркотических средств.

В полиции начали расследовать дело по статье 297 УК РК, "Незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта".

Деятельность международного наркосиндиката пресекли сотрудники КНБ Казахстана, задержав организатора и наркоканала и его участников.