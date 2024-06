Наводнения и оползни в Швейцарии: погибли два человека

В субботу и ночью штормы и сильные дожди обрушились на южную и западную Швейцарию, при этом больше всего пострадали районы италоязычного кантона (штата) Тичино на южной стороне Альп, пишет Associated Press.

В Сети публикуются кадры, предположительно, снятые в Швейцарии, которые показывают масштаб шторма и последовавшего за ним оползня. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео. Однако, скорее всего, видео не фейк, так как его используют другие западные СМИ, и на кадрах виден флаг Швейцарии.

Four people are missing after catastrophic flooding, caused by severe thunderstorms, hit southern Switzerland yet again. Upper Valais, including Saastal, Goms, Zermatt, and Getwing, has been severely affected. The storms caused flooding, landslides, and debris flows in the… pic.twitter.com/HpNuc9W6SC