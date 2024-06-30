Наводнения и оползни в Швейцарии: погибли два человека

Штормы на юге Швейцарии вызвали оползень, в результате которого два человека погибли, один пропал без вести, а мост через небольшую реку обрушился, сообщает Zakon.kz.

В субботу и ночью штормы и сильные дожди обрушились на южную и западную Швейцарию, при этом больше всего пострадали районы италоязычного кантона (штата) Тичино на южной стороне Альп, пишет Associated Press.

В Сети публикуются кадры, предположительно, снятые в Швейцарии, которые показывают масштаб шторма и последовавшего за ним оползня. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео. Однако, скорее всего, видео не фейк, так как его используют другие западные СМИ, и на кадрах виден флаг Швейцарии.

Four people are missing after catastrophic flooding, caused by severe thunderstorms, hit southern Switzerland yet again. Upper Valais, including Saastal, Goms, Zermatt, and Getwing, has been severely affected. The storms caused flooding, landslides, and debris flows in the… pic.twitter.com/HpNuc9W6SC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 30, 2024

Полиция сообщила, что в районе Фонтана в долине Маджия, которая находится недалеко от города Локарно, произошел значительный оползень. Тела двух человек были извлечены и идентифицированы, в то время как спасатели ищут еще одного человека, который числится пропавшим без вести.

Кемпинги вдоль реки Маджиа были эвакуированы, а часть небольшого автодорожного моста Вислетто обрушилась. До трех других долин в регионе было невозможно добраться по дороге.

Дальше на север река Рона вышла из берегов в нескольких районах кантона Вале, затопив шоссе и железнодорожную линию.

Также в этом месяце около 2 млн человек пострадали от сильных наводнений в Бангладеш.