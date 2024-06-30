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Наводнения и оползни в Швейцарии: погибли два человека

сель, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 17:48 Фото: скриншот видео
Штормы на юге Швейцарии вызвали оползень, в результате которого два человека погибли, один пропал без вести, а мост через небольшую реку обрушился, сообщает Zakon.kz.

В субботу и ночью штормы и сильные дожди обрушились на южную и западную Швейцарию, при этом больше всего пострадали районы италоязычного кантона (штата) Тичино на южной стороне Альп, пишет Associated Press.

В Сети публикуются кадры, предположительно, снятые в Швейцарии, которые показывают масштаб шторма и последовавшего за ним оползня. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео. Однако, скорее всего, видео не фейк, так как его используют другие западные СМИ, и на кадрах виден флаг Швейцарии. 

Полиция сообщила, что в районе Фонтана в долине Маджия, которая находится недалеко от города Локарно, произошел значительный оползень. Тела двух человек были извлечены и идентифицированы, в то время как спасатели ищут еще одного человека, который числится пропавшим без вести.

Кемпинги вдоль реки Маджиа были эвакуированы, а часть небольшого автодорожного моста Вислетто обрушилась. До трех других долин в регионе было невозможно добраться по дороге.

Дальше на север река Рона вышла из берегов в нескольких районах кантона Вале, затопив шоссе и железнодорожную линию.

Также в этом месяце около 2 млн человек пострадали от сильных наводнений в Бангладеш.

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