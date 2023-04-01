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Трампа не будут заковывать в наручники в случае ареста

Трампа не будут заковывать в наручники в случае ареста Фото: facebook/Donald J. Trump
По данным американских СМИ, экс-президента США Дональда Трампа задержат в ближайщие дни. Однако адвокат Трампа договорился о том, чтобы на его подзащитного не надевали наручники в случае ареста, сообщает Zakon.kz.

Сделка была согласована между командой юристов бывшего президента и прокуратурой Манхэттена, передает News Sky.

Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло против Трампа список из 30 с лишним обвинений. В их числе — и история с платой за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы была интрижка, и мошеннические схемы в бизнесе.

Ожидается, что личное выступление Трампа в суде по поводу предъявленных ему уголовных обвинений состоится 4 апреля.

Ранее Такопин, адвокат Трампа, сообщил, что Трамп не совершал никаких преступлений и что вероятность того, что он примет сделку о признании вины, — "нулевая". 

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.

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Мухит Турсынали
Трамп Дональд США
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