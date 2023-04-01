Израильская полиция застрелила палестинца возле мечети

Израильская полиция застрелила мужчину, который предположительно пытался украсть оружие офицера в Иерусалиме вечером в пятницу, сообщает Zakon.kz.

Полиция сообщила, что убитому мужчине было 26 лет, и он был из арабской деревни на юге Израиля, передает ABC News.

Власти заявили, что инцидент в Старом городе Иерусалима произошел, когда полицейские остановили мужчину для допроса возле мечети Аль-Акса, которая является третьей по значимости святыней в исламе.

Более 200 000 палестинцев собрались ранее на пятничную полуденную молитву в комплексе, и церемония завершилась без столкновений с израильской полицией.

С весны прошлого года уровень насилия между Израилем и палестинцами был высоким. По данным Associated Press, в этом году в результате обстрела израильтянами или поселенцами было убито 86 палестинцев. За тот же период в результате палестинских атак погибли 15 израильтян.

Представитель ООН прокомментировал массовые протесты в Израиле.

