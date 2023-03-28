Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Представитель ООН прокомментировал массовые протесты в Израиле

Представитель ООН прокомментировал массовые протесты Фото: freepik
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дал комментарий по поводу прав людей на проведение мирных демонстраций на фоне акций протеста на улицах Израиля, сообщает Zakon.kz.

Жители Израиля имеют право на протест, но он должен носить мирный характер. Об этом представитель ООН заявил в понедельник 27 марта на брифинге, передает РИА Новости.

"Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем", — добавил он.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этой связи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.

27 марта премьер-министр Израиля Нетаньяху приостановил судебную реформу.

Читайте также

Названы депутаты Мажилиса от партии Respublica

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Ситуация в Украине: полякам в стране предоставят особый статус, прибыли обещанные танки Leopard 2

Константин Вноровский
ООН Израиль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления