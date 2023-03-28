Представитель ООН прокомментировал массовые протесты в Израиле

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дал комментарий по поводу прав людей на проведение мирных демонстраций на фоне акций протеста на улицах Израиля, сообщает Zakon.kz.

Жители Израиля имеют право на протест, но он должен носить мирный характер. Об этом представитель ООН заявил в понедельник 27 марта на брифинге, передает РИА Новости.

"Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем", — добавил он.

26 марта на улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих против судебной реформы. В Тель-Авиве на демонстрации вышли около 300 тысяч граждан. Акции протеста продолжились в понедельник, 27 марта.

В этой связи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.



27 марта премьер-министр Израиля Нетаньяху приостановил судебную реформу.