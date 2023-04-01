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Тело малыша из Флориды нашли в пасти аллигатора

Тело малыша из Флориды нашли в пасти аллигатора Фото: freepik
Тело двухлетнего мальчика из Флориды, который был предметом поисков после того, как его мать была убита, было найдено в озере в пасти аллигатора, сообщает Zakon.kz.

Начальник полиции заявил, что отцу мальчика, 21-летнему Томасу Мосли, будет предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени по делу об убийстве матери мальчика, 20-летней Пашуны Джеффри и их сына Тайлена Мосли, передает ABC News.

По словам полиции, Томас Мосли госпитализирован с порезами на руках и отказался разговаривать со следователями. У него пока нет адвоката, который мог бы выступать от его имени.

Спасатели, в том числе команды водолазов и офицеры, использующие дроны, искали мальчика с тех пор, как в начале этой недели в их квартире было обнаружено тело его матери, и его нигде не могли найти.

Полицейские, искавшие малыша на озере в нескольких километрах от жилого комплекса, заметили аллигатора "с предметом во рту", ​​который, как они быстро поняли, был детским телом. Они выстрелили в рептилию, которая уронила тело.

Мать мальчика умерла от нанесенных множественных ножевых ранений. От чего умер двухлетний ребенок — от укусов аллигатора или самого отца – в полиции не уточнили.

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