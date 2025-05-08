Аллигатор убил туристку, плывшую на каноэ по озеру во Флориде

6 мая днем аллигатор напал на женщину, которая плыла на каноэ со своим мужем по озеру в центральной части Флориды (США). Он убил ее после того, как ее супруг безуспешно пытался отбиться от хищника, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, нападение произошло около устья Тайгер-Крик в озере Киссимми, к югу от Орландо.

Как сообщила Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, это недалеко от того же места, где в марте произошло нападение аллигатора, в результате которого женщина была укушена за локоть во время катания на байдарке.

На пресс-конференции в среду майор FWC Эван Ласковски сказал, что женщина сидела на носу каноэ. 61-летняя Синтия Дикема из Дэвенпорта была извлечена из воды и объявлена мертвой. Неясно, был ли ранен ее муж.

Помощь в поисках и эвакуации оказали сотрудники офиса шерифа округа Полк и подразделения морской пехоты. Ласковски сказал, что во вторник вечером на место происшествия были вызваны охотники на аллигаторов, и они вытащили из воды двух хищников. Один из них был более 3,5 м в длину, соответствуя описанию аллигатора, участвовавшего в инциденте.

Чиновники не сообщили, будут ли аллигаторы подвергнуты эвтаназии.

По данным FWC, с 1948 года, когда чиновники начали отслеживать укусы аллигаторов во Флориде, по 2024 год было зафиксировано 487 неспровоцированных укусов. Из них 339 пришлись на серьезные укусы, а 27 – смертельные.

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